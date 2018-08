Relateret indhold Tilføj søgeagent Facebook

Den amerikanske talkshowvært Alex Jones og hans medie Infowars har fået fjernet indhold fra Apple, Facebook og Spotify.



Facebook begrundede mandag fjernelsen med, at siderne overtræder det sociale medies regler for hadtale og mobning.



Jones stiftede i 1999 sit radiomedie Infowars. Siden da har han opbygget et stort publikum.



I sine programmer har han fremført, at angrebene 11. september 2001 i New York og Washington var orkestreret af den amerikanske regering selv.



Han har også fremført, at et skyderi på skolen Sandy Hook i 2012 var et skuespil opført af venstreorienterede grupper for at fremme strammere regler for kontrol med våben.



