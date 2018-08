Michelin-stjernernes konge Joel Robuchon er død

Relateret indhold Artikler

Det franske køkken har mistet en af sine mest berømte kokke. Den franske mesterkok Joel Robuchon er død, 73 år gammel, oplyser en talskvinde fra hans restauranter til franske medier ifølge nyhedsbureauet AP.



Med sin restaurant Atelier har han vundet stort set alle de priser, der er at vinde i fransk gastronomi. Ifølge nyhedsbureauet AFP er han også den kok med flest af de eftertragtede stjerner.



Tv-stationen BFM og avisen La Figaro oplyser, at kokken døde i den schweiziske by Genève af en kræftsygdom.



I 1976 blev Robuchon udnævnt til en af sit fags bedste i Frankrig og kåredes til "århundredets kok" i 1990.



Derefter fulgte en michelinstjerneregn, der ikke blev mindre, da han udvidede sin restaurant og opbyggede et imperie af gourmetrestauranter verden over.



Ifølge AP var Robuchon kendt for sin konstante innovation og legesyge i madlavningen. Den blev udfoldet i et meget traditionsrigt fransk køkken.



/ritzau/