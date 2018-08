Philip Hammond advarer mod øget bureaukrati efter brexit

Den britiske finansminister, Philip Hammond, har advaret City of Londons topfolk om, at de bør forberede sig på et franskledet forsøg fra EU på at påføre Storbritanniens finansielle servicesektor øget bureaukrati efter brexit, hvilket kan føre til tab af adgang til europæiske markeder.



Det skriver Financial Times.



Philip Hammond har opfordret cheferne i den finansielle servicesektor til at arbejde sammen med det britiske finansministerium og Bank of England for at udvikle alternative vækstmuligheder for at kompensere for forretningstab i Europa.



Finansministeren foreslog til et regeringsmøde, at Storbritanniens finansielle servicesektor skulle handle med Europa under en forbedret udgave af EU's "ækvivalens"-regeringsform.



- Det er vigtigt, at Storbritannien kan fremvise en alternativ strategi med vækst i en ikke-europæisk finansiel servicebranche, sådan at truslen om at trække sig fra EU-aftaler virker reel, skulle Philip Hammond angiveligt have sagt til mødet. Det skriver Financial Times.



Philip Hammond hævdede, at det kun var Frankrig, der var interesseret i "politisk motiverede regelændringer", da det er i Paris' interesse at standse handel med London.



En kilde, der var til stede under mødet med Philip Hammond, siger, at finansministeren udtrykte bekymringer for den britiske industri på grund af de franske bestræbelser på at overtage forretning fra London.



- Finansministeren betragter alle landes lyst til at sigte efter britiske finansielle services på nær Frankrig som begrænset, fremgår det af et notat fra mødet ifølge Financial Times.



Frankrig foreslog i juni, at fremmede investeringsbanker fra tredje verdenslande som Storbritannien efter brexit, ikke skulle fri adgang til handel i EU og at kontrollen burde strammes.



Det franske finansministerium har udtalt, at der ikke har været gjort forsøg på at underminere London.



