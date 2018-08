Råvarer: Stigende oliepriser efter faldende saudi-olieproduktion

Priserne på den europæiske referenceolie, Brent, og den amerikanske WTI-olie stiger en anelse, efter tal for den saudiarabiske olieproduktion for juli samt et skuffende kvartal for amerikanske skiferolieproducenter. Guld- og kobberprisen falder.



Oliepriserne kan yderligere påvirkes af den amerikanske regering, der mandag ventes at kaste lys på detaljerne omkring USA's genindførte sanktioner mod Iran. Sanktionerne vil ifølge det amerikanske finansministerium træde i kraft tirsdag.



Flere amerikanske olieselskaber, der beskæftiger sig med boring af skiferolie, har over de seneste uger offentliggjort skuffende kvartalstal, der ifølge Reuters er forårsaget af øgede produktionsomkostninger, en faldende kurssikring og en faldende oliepris sammenlignet med maj og juli.



Opec med Saudi-Arabien i spidsen lovede i juni ifølge Reuters en øget olieproduktion fra juli. Alligevel fremgår det af Opec-kilder, at den daglige saudiarabiske olieproduktion er faldet med omkring 200.000 tønder og nu ligger på 10,29 mio. tønder om dagen.



Ifølge Wang Tao, der er teknisk råvareanalytiker hos Reuters, er det en mulighed, at prisen på den europæiske referenceolie, Brent, kan falde til 72,09 dollar pr. tønde.



Saudi-Arabien har i den forløbne weekend genåbnet olietransport gennem Bab al-Mandeb-strædet, hvilket ifølge Reuters giver en lettelse på oliemarkedet.



En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster mandag morgen 73,43 dollar mod 73,38 dollar fredag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 68,76 dollar mod 68,66 dollar torsdag eftermiddag.



Mandag morgen koster en ounce guld 1216,21 dollar mod 1218,89 dollar fredag eftermiddag.



På markedet for industrimetaller koster et ton kobber mandag morgen 6159 dollar mod 6179 dollar fredag eftermiddag.



