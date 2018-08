Det skriver medierne: Kåre Schultz i juridisk armlægning med Novo

BERLINGSKE BUSINESS:



TEVA LÆGGER ARM MED NOVO OM DIABETES-MIDDEL



Fra sin topchefpost i den israelske medicinalkoncern Teva har Kåre Schultz arvet en større juridisk armlægning med Novo Nordisk i USA om det danske selskabs topsællert, Victoza. Sagen handler helt enkelt om, at Teva vil kopiere Novos middel. (Forside, side 8)



UDENLANDSKE HOTELKÆDER MYLDRER TIL DANMARK



Store internationale hotelkæder indtager i den kommende tid København og Danmark i stor stil, viser opgørelse. Det vil lokke endnu flere turister til landet, vurderer brancheorganisation. (Side 4-5)



BANKERNE SKAL NU TIL AT VÆRE CAFÉER



Mens landets to største banker har lukket filialer i massevis, slår en række af de mellemstore rivaler sig i disse år ind på en helt anden vej. De prøver at være noget andet end bank, når kunderne møder dem. (Side 10-11)



DSV VINDER FREM PÅ OPKØB I USA



DSV har haft stor stigning i indtjeningen, og UTI-udvidelsen er integreret, mens ledelsen er klar til nye initiativer. DSV er højt vurderet på børsen, og en aktieemission kan bruges til at betale for det næste opkøb. (Side 12-13)







JYLLANDS-POSTEN ERHVERV:



INTERNATIONALE SPILLEFIRMAER SATSER PÅ JACKPOT I DANMARK



Det danske onlinespillemarked er i tårnhøj vækst, og danskerne er nu dem, som bruger tredjemest på pengespil i Europa. Det har fået flere internationale spillegiganter til at udse sig Danmark som deres nye guldæg. (Forside, side 6-7)



ORDREBOOM HOS RIVALER ØGER FORHÅBNINGERNE TIL FLSMIDTH



Regnskaber fra en stribe konkurrenter får optimismen frem forud for denne uges FLSmidth-regnskab. Analytiker venter, at ordrerne også tikker ind hos ingeniørkæmpen. (Side 4)



CHATBOTS KLARER KONTAKTEN MED KUNDERNE OM TI ÅR



Ifølge en undersøgelse af udfordringer, tendenser og prioriteter i den finansielle sektor vil kontakt med en chatbot – en form for kunstig intelligens - være den primære kommunikationsform mellem kunder og bank om 10 år. (Side 4)



VEJRET KALDER PÅ EN CARLSBERG



Den varme sommer har sat ekstra gang i salget af øl og læskedrikke, og bryggerierne arbejder på højtryk for at følge med efterspørgslen. (Side 12-13)



BØRSEN:



DF VIL LADE FIRMAER BETALE PRISEN FOR HÅRD KINA-KURS



Hvis DF skal med i en kommende regering, kræver det en langt hårdere dansk linje over for Kina. Det vil få konsekvenser for danske virksomheders eksport, erkender næstformand Søren Espersen (DF), der anbefaler, at dansk erhvervsliv begynder at se sig om efter andre markeder. Men ingen markeder kan ifølge virksomhederne erstatte Kina. (Forside, side 14-15)



KØDFIRMAER SATSER PÅ KØDFRI MAD EFTER LAVERE SALG



Faldende efterspørgsel på kød fra forbrugerne tvinger flere kødfirmaer til at træde ud af kerneområdet og lancere vegetariske produkter. (Side 6-7)



TØJBRANCHEN STYRER MOD EKSPORTREKORD



Tøjbranchens samlede eksport til udlandet kører på skinner og nærmer sig 30 mia. kr. Brancheforeningen Dansk Mode & Textil vurderer, at branchen er inde i en god periode i øjeblikket, hvor tingene lykkes. (Side 8)



MIDTJYSK SNUSFABRIK AFVENTER EU-RETSSAG



EU-Domstolen skal nu afgøre om den jyske snusfabrik V2 Tobacco, der sidste år blev solgt til den børsnoterede svenske gigant Swedish Match, sælger tyggetobak lovligt. Det kan påvirke firmaets vigtigste markeder. (Side 11)