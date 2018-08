Alt forløb som planlagt, da raketten "Nexø II" lørdag morgen blev opsendt fra Østersøen.



Det siger talsmand Mads Wilson fra amatørrumprogrammet Copenhagen Suborbitals, der har bygget og opsendt raketten.



"Vi er opstemte, glade og rigtig, rigtig trætte. Det skal fejres, og så skal vi sikkert have noget søvn, fortæller han på en skrattende forbindelse fra Østersøen."



Raketten nåede 6500 meter op i luften, før den begyndte sin retur mod Østersøen.



Teoretisk set kunne den nå 13.000 meter op baseret på vægt og brændstof, men højde var ikke en prioritet for denne mission, fortæller Mads Wilson.



"Det vigtigste for os var, at alt det, der skulle ske på opsendelsen, gik, som det skulle i den rigtige rækkefølge, og at vi fik raketten rigtig fint ned i en faldskærm," siger han.



Efter den succesfulde opsendelse er blevet fejret, begynder det hårde arbejde igen for rumamatørerne.



" Nu skal vi i gang med at analysere de store mængder data, vi har fået på den her flyvning, lave en debriefing, og så skal vi i gang med at bygge den næste raket", siger Mads Wilson.



Copenhagen Suborbitals, som har 50-60 medlemmer, har et mål om at få en mand i rummet i en væsentlig større raket.



