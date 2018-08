Mindst to sommerhuse står i flammer på Tobaksvej, Stumpen og Moreavej i Blokus i det nordjyske. Politiet advarer om livsfare i området og opfordrer folk til at holde sig væk.Lige nu er både brandvæsen og politi på stedet, det oplyser Nordjyllands Politi på Twitter. Her opfordres 'nysgerrige' til at holde sig væk, da det kan være forbundet med livsfare at opholde sig i området.Det oplyser Nordjyllands Politi på Twitter.