Kvinde i niqab sigtet for at overtræde tildækningsforbud

En 28-årig kvinde iført niqab er som den første blevet sigtet for at overtræde tildækningsforbuddet, der trådte i kraft onsdag.



Det oplyser Nordsjællands Politi.



Kvinden kom op at toppes med en anden kvinde på en rulletrappe i Hørsholm Midtpunkt.



"De skubber lidt til hinanden, og det udvikler sig," fortæller vagtchef David Borchersen.



"Under slagsmålet ryger hendes niqab af, men da vi når frem, har hun taget den på igen," fortsætter han.



Begge kvinder er sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen, men den 28-årige er altså også som den første sigtet for at overtræde tildækningsforbuddet.



"Hun får også at vide, at hun skal afklæde sig sin niqab eller søge væk fra det offentlige rum. Hun vælger så det sidste," siger David Borchersen.



Politiet tog et billede af den 28-årige med niqab, men har også sikret sig materiale fra den omfattende videoovervågning i centeret - blandt andet for at kunne fastslå, om den anden kvinde med vilje rev niqabben af.



"Det var næppe bevidst, at hun gjorde det, og vi opfordrer selvfølgelig ikke på nogen måde til selvtægt," understreger vagtchefen.



Den 28-årige kvinde vil om nogen tid få tilsendt en bøde på 1000 kroner for at overtræde tildækningsforbuddet. Hvis hun nægter at betale, vil sagen blive indbragt for domstolene.



Tildækningsforbuddet indebærer, at alle beklædningsgenstande, der dækker ansigtet, nu er forbudt på offentlige steder, med mindre det tjener et anerkendelsesværdigt formål.



Det kan være burka, niqab, elefanthue, huer, hætter, tørklæder, masker, hjelme, heldækkende dragter og kunstige skæg.



