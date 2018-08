Mærsk: Raterne på Asien-Europa-ruter sætter atter årsrekord

Spotpriserne på containerfragt på den vigtige handelsrute mellem Asien og Nordeuropa nåede i sidste uge det højeste niveau i et år, og denne uge byder på endnu en stigning.



Det viser rateindekset Shanghai Containerized Freight Index (SCFI), der bruges som indikator på rateniveauet for de store containerrederier som A.P. Møller-Mærsks Maersk Line.



Raterne på Asien til Nordeuropa steg i denne uge ifølge branchemediet Loadstar med 1 pct. til 935 dollar efter en stigning ugen før på 7,3 pct. til 926 dollar. Man skal tilbage til samme ugenummer 31 sidste år for et finde et tilsvarende højt niveau.



Det samlede SCFI-indeks steg 3,1 pct. i den forgangne uge til 890,52, og også det er den højeste registrering siden samme tidspunkt sidste år.



Indekset har dermed bevæget sig en del, siden det var nede at vende i årets bund i 568,68 i slutningen af marts.



I løbet af det sidste år er olieprisen dog også steget pænt og har presset prisen på skibsbrændstof i vejret.



SCFI-indekset sammensættes på baggrund af spotprisen på fragt fra Shanghai til 15 destinationer i hele verden og bruges som indikator på rateniveauet for de store containerrederier som Maersk Line, MSC og CMA CGM.



Asien-Europa-ruterne vægter 20 pct. i indekset.



/ritzau/FINANS