Detailsalget i eurozonen gik frem med 0,3 pct. i juni i forhold til måneden før.



Det viser opgørelsen fra Eurostat fredag formiddag.



Udviklingen var dermed lidt dårligere end ventet, da der var forudset en fremgang på 0,4 pct. ifølge en rundspørge fra Bloomberg.



På årsbasis var der tale om en stigning på 1,2 pct., viser opgørelsen. Her var der ventet en fremgang på 1,4 pct. ifølge Bloombergs estimater.



Tallet på årsbasis måneden før blev revideret til en stigning på 1,6 pct. mod den tidligere oplyste stigning på 1,4 pct. Tallet på månedsbasis for maj blev desuden revideret til et plus på 0,3 pct. fra 0,0 pct.



/ritzau/FINANS