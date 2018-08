PMI-barometeret over indkøbschefernes tillid i euroområdets fremstillingssektor faldt i juli.



Det fremgår af den endelige opgørelse fredag.



Overordnet blev indekset opgjort til 54,3 ligesom i første opgørelse. Økonomerne havde også ifølge Bloomberg ventet et samlet tal på 54,3. I juni var PMI-indekset på 54,9.



Underindekset for servicesektoren endte på 54,2 mod 54,4 i første opgørelse. Her var det ventet 54,4 ifølge økonomestimatet fra Bloomberg. Juni-tallet var på 55,2.



Et indeks over 50 indikerer, at flertallet forventer fremgang, mens en aflæsning under 50 indikerer tilbagegang for sektoren.



/ritzau/FINANS