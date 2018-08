Det skriver medierne: Danske Banks bestyrelse blev orienteret om hvidvask allerede i 2014

Berlingske Business



Sas-piloterne opsiger overenskomst



SAS-topchef Rickard Gustafson skal ikke kun slås med de mange flyaflysninger. Nu skal han også bokse med piloterne, der har valgt at opsige overenskomsten ét år før tid. (Forside, side 4-5)



Dansk elcykelselskab henter millioner trods massiv kritik



Trods omfattende kritik for manglende leverancer har firmaet Mate.bike rejst millionkapital via crowdfunding til en ny elcykel. Selskabet har rettet op på problemerne, lyder det fra folkene bag. Men forbrugervagthund er skeptisk. (Side 3)



Søminer sender hilsner fra fortiden til kommende havvind-eldorado



De to verdenskrige har efterladt tydelige spor i Nordsøen i form af tusindvis af miner. Der er ikke længere fare for skibe, men elselskaberne Ørsted og Vattenfall støder konstant på dem og bruger millioner på at fjerne dem. (Side 10-11)



Danske Banks bestyrelse blev orienteret om hvidvasksagen i 2014



Danske Banks bestyrelse blev orienteret om hvidvasksagen i 2014. Det vil bestyrelsesformand Ole Andersen ikke forholde sig til på nuværende tidspunkt. (Forside, side 6-7)



Solen skinner over Legoland



Den hede sommer i Nordeuropa har givet Legoland-ejeren, Merlin Entertainments, god fremgang i parkerne. Besøgstallene har været klart stigende, og det slår igennem i omsætningen for forlystelseskoncernen- (Side 3)



Analytikere spår mange opjusteringer i regnskabssæsonen



Analytikerne forbereder sig på en ganske hæderlig regnskabssæson overordnet præget af et globalt økonomisk opsving. Men der venter samtidig en del uldne meldinger om fremtiden. (Side 10)



Teva øger mål om afvikling af gæld



Den danske topchef i den israelske medicinalkoncern Teva Pharmaceuticals, Kåre Schultz, vil på fem år reducere gælden til under tre gange driftsindtjeningen. For gælden begrænser friheden, siger Kåre Schultz, der torsdag præsenterede en opjustering af forventningerne for 2018. (Forside, side 6-7)



Silvan-bagmand i stort tab efter mobilkollaps



Mobilproducenten Lumigon har været et dyrt bekendtskab for en række investorer. Steen Weirsøe, der stod bag byggemarkedskæden Silvan, taber millioner efter konkurs. (Side 8)



Finansfolk øjner penge i kvitteringer fra butikker



App'en Spenderlog vil gøre forbrugerne bevidste om, hvad de bruger deres penge på. App'en læser og kategoriserer ens kvitteringer og viser præcis, hvad man bruger sine penge på, ved hjælp af kunstig intelligens. Og så kan der spares meget, hvis man vil, siger de to stiftere. (Side 10)



Legoland-ejer omsætter for 5,8 mia. kr. - det er lidt for varmt



Merlin Entertainments, der ejer Legoland globalt, præsenterede torsdag regnskab for første halvår. Det ekstreme gode vejr er mindre godt, for i varmen skal forlystelsesparkerne konkurrere med stranden. (Side 12)



Canadisk bryggeri laver ny øl med cannabis



Det canadiske bryggeri Molson Coors Canada går i joint venture med en cannabisproducent om at producere cannabis-øl uden alkohol. Carlsberg holder øje med markedet, men er stadig bundet på hænder og fødder af det danske totalforbud mod det euforiserende stof. (Side 12)



Danske Bank-aktie kan stige 29 pct.



Storbanken Barclays mener, at aktiemarkedet er for negativt indstillet over for Danske Bank-aktien. Storbanken ser et potentiale for en værdistigning på 29 pct. (Side 14)



Chemometecs aktie er mere end 23-doblet på under et år



Chemometec-aktien har efter en stor stigning hen over sommeren, som med længder erobrer titlen som den mest stigende danske aktie i år, hvor den er steget 210 pct. (Side 20)



