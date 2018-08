Gratis database med domme udskydes igen

Borgenes gratis adgang til afsagte domme i den såkaldte Nationale Domsdatabase bliver nu forsinket for tredje gang.



Det oplyser retspræsidenten i Retten på Bornholm, Henrik Engell Rhod, til P4 Bornholm.



Først skulle den være klar ved udgangen af 2016, så i 2019, og nu er databasen altså yderligere blevet forsinket.



Nu ventes den først klar i 2020.



Den nye forsinkelse skyldes, at Domstolsstyrelsen har set sig nødsaget til at annullere kontrakten med det firma, der i første omgang blev ansat til at stå for it-systemet bag domsdatabasen.



Opgaven skal nu i udbud igen.



I dag koster det 175 kroner, hvis man vil have en udskrift af en dom fra en af landets domstole.



/ritzau/