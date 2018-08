Chefstrateg: Amerikansk jobrapport vil sladre om opsvingets længde

Der er god grund til at holde øje med den amerikanske jobrapport både i morgen, fredag, og når markedet fremover skal pejle sig frem til, hvor bæredygtigt det økonomiske opsving er.



Det mener chefstrateg i PFA Henrik Henriksen, der ser grund til at dykke ekstra dybt ned i jobrapporten for at få en fornemmelse af, hvilken vej vinden blæser.



Som regel er det største fokus rettet mod, hvor mange nye job der er skabt i den amerikanske økonomi i den seneste måned, og det er da også et godt sted at tage pulsen på den økonomiske udvikling.



Men på den lange bane er det vigtigt, at arbejdsudbuddet i USA stiger, hvilket kan forlænge opsvinget.



Desuden skal lønstigningstakten helst ikke være for høj, påpeger chefstrategen.



"Fremadrettet bør fokus i stigende grad blive rettet mod andre dele af arbejdsmarkedsrapporten - ikke mindst arbejdsudbuddet og lønstigningstakten.



"For den dag, der ikke er flere ledige ressourcer på arbejdsmarkedet, rammer økonomien kapacitetsgrænsen, og stigende inflation vil tvinge centralbanken til at stramme pengepolitikken.



Det er negativt både for væksten og for aktiemarkederne," siger Henrik Henriksen.



Stadigt flere står til rådighed



Her er det amerikanske jobmarked dog ikke endnu. De seneste tre år er andelen af amerikanere, der står til rådighed for arbejdsmarkedet, steget fra 62,3 pct. til 62,9 pct.



"Sidst i 90'erne var det over 67 pct. af amerikanerne, der stod til rådighed for arbejdsmarkedet.



Nøglen til om Trump lykkes med at forlænge opsvinget – der nu er det næstlængste i nyere historie – ligger i fortsat at øge arbejdsudbuddet," vurderer Henrik Henriksen.



Heller ikke lønstigningerne indikerer, at arbejdsmarkedet er presset.



Lønnen er steget med 2,8 pct. i det seneste år, og fredagens jobrapport ventes at vise en stigningstakt på 2,7 pct. ifølge estimater indsamlet af Bloomberg.



Hos PFA venter Henrik Henriksen også, at jobrapporten vil vise solide takter og bekræfte, at opsvinget er intakt.



/ritzau/FINANS