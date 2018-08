Det skriver medierne: Landbrugskrisen vokser, majsen visner, og landmænd slagter køer

Børsen



REGERING VIL STOPPE SMV'ERES SKATTESNYD



Skatteminister Karsten Lauritzen (V) udpeger landets små og mellemstore virksomheder som de største skattesyndere og bebuder et indgreb, der skal få dem til at betale korrekt skat og moms. Regeringen vil skrue op for revisionspligten, så langt flere firmaer bliver pålagt at lave revision. (Forside, side 14-15)



DSV RAMMER OPKØBSMUR I REKORDKVARTAL



Transportgiganten DSV buldrer frem, sætter rekord i andet kvartal og opjusterer. Men manglende villighed hos rivalerne bremser DSV's opkøbsplaner. (Side 6-7)



ESTISK PARLAMENT ARBEJDER PÅ HVIDVASKUDVALG



Ud over en efterforskning af Danske Banks hvidvasksag i Estland vil estiske politikere lave et udvalg for at komme til bunds i, hvad der er sket. (Side 8)



BRITISK MAGASINEJER KAN ENDE MED MANGEDOBLING AF INVESTERING



Salget af Magasin skal indbringe ejeren Debenhams 2 mia. kr. Debenhams købte den danske forretning for blot 100 mio. kr. i 2009. Professor opfordrer potentielle købere til at tænke kortsigtet. (Side 9)



BRILLEKÆDE SNUBLENDE TÆT PÅ MILLIARDOMSÆTNING



Louis Nielsen lovede sidste år, at brillekæden ville runde 1 mia. kr. i regnskabsåret 2017/18. Den milepæl blev ikke nået, men det var tæt på, idet omsætningen voksede til 991 mio. kr. (Side 10)



Berlingske Business



DSV KLAR TIL NYE OPKØB



Logistikvirksomheden DSV er gået fra det ene succesrige opkøb til det næste. Milliardkøbet af amerikanske UTI er det seneste af slagsen, men langt fra det sidste, hvis det står til topchef Jens Bjørn Andersen. (Forside, side 7)



NOVO NORDISK TRODSER TRUMP



Donald Trumps angreb på medicinalbranchens høje priser på det amerikanske marked har ikke gjort det store indtryk på Novo Nordisk. Den danske diabeteskæmpe har i løbet af 2018 hævet prisen i USA på topinsulinen, Tresiba, to gange. (Side 6)



Jyllands-Posten Erhverv



LANDBRUGSKRISEN VOKSER, MAJSEN VISNER, OG LANDMÆND SLAGTER KØERNE



Kornhøsten er ødelagt af tørken, og nu ser det ud til, at majsen lider samme skæbne. Det er en katastrofe for mælkeproducenterne, der også har mistet halvdelen af græshøsten. (Forside, side 3)



DSV GIVER SINE RIVALER BAGHJUL



Alt imens DSV's to ærkerivaler bakser med afmatning og faldende indtjening per forsendelse, står den danske speditør i den modsatte grøft. De gode resultater åbner for at gentage de langsigtede mål, mener økonomidirektøren. (Side 3)



MAGASINKÆDEN SAT TIL SALG



Den historiske danske varehuskæde Magasin kan indbringe op mod 2 mia. kr. Det er den pris, som Magasins ejer, britiske Debenhams, vil sælge for. (Side 5)



/ritzau/FINANS