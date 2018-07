Ny statistik: Laveste ledighed siden 2009

Det går fortsat ned, når det kommer til antallet af ledige i Danmark. Det viser de seneste tal fra Danmarks Statistik.



Ifølge de seneste tal faldt antallet af bruttoledige - personer der modtager dagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse - med 1400 personer i juni.



Dermed er der 107.300 bruttoledige.



"Bruttoledigheden er dermed på det laveste niveau siden februar 2009 - dette gælder både ledighedsprocenten og antallet af fuldtidspersoner.



Indtil sommeren 2016 var bruttoledigheden svagt faldende, efterfulgt af stigninger frem mod juli 2017.



Siden juli 2017 har bruttoledigheden igen haft en faldende tendens," skriver Danmarks Statistik.



Ingen grund til bekymring



Ifølge cheføkonom hos Nykredit Tore Stramer er der ingen grund til for nuværende at vride hænder over den lave ledighed.



"Det er klart, at det giver mindelser til tiden før krisen, når tallet er så lavt. Så spørger man selvfølgelig sig selv, om det er holdbart," siger Tore Stramer.



De potentielle problemer med lav ledighed er, at lønningerne bliver presset kraftigt op, og at firmaer ikke har nok ansatte til at tage imod alle de ordrer, de får. Det er ødelæggende for konkurrenceevnen.



Tore Stramer mener dog ikke, at situationen er den samme som før krisen, eller at ledighedsniveauet er uholdbart.



"Vi er heldigvis i en situation, hvor vores arbejdsstyrke også stiger og er rekordhøj. Det fortæller mig, at udbuddet formår at følge trop med efterspørgslen efter arbejdskraft.



Kigger man på løndannelsen, så ligger den stabilt på omkring to procent. Så manglen på arbejdskraft er ikke på et akut niveau, hvor vi mister konkurrenceevne og bremser opsvinget," siger Tore Stramer.



Tore Stramer peger på, at der stadig kommer arbejdskraft ind udefra. Andelen fra EU bliver mindre, men andre lande træder til.



/ritzau/