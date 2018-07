Det skriver medierne: Apple Pay undersøges for unfair konkurrence

Børsen



LANDBRUGET RAMMES HISTORISK HÅRDT AF TØRKE



Den landmandsejede grovvareproducent DLG vurderer, at tørken får store konsekvenser for landmændene både i år og i 2019. Eksperter kalder det et rent mareridtsår, der vil koste landbruget over 6 mia. kr. En stor konkursbølge truer landmændene. (Forside, side 6-7)



HEDEBØLGE GIVER STIGENDE ØLSALG HOS CARLSBERG-RIVAL



Bryggeriet Heineken kan igen melde om salgsvækst i Europa. Pænt sommervejr kan føre til en opjustering fra Carlsberg, lyder det fra analytiker. (Side 8)



LUNDBECK-AKTIEN ER ALT FOR DYR



Den nuværende aktiekurs for medicinalkoncernen Lundbeck indeholder vækstforventninger, som finanshuset Bernstein ikke finder helt sandsynlige. (Side 8)



ESTISKE POLITIKERE VIL HAVE SVAR I DANSKE BANKS HVIDVASKSAG



Danske Banks hvidvasksag bliver et tema i Estlands retsudvalg, der ifølge formanden for udvalget vil vide, hvordan bedraget kunne ske. (Side 9)



SAXO.COM VIL KÆMPE MOD AMAZON MED ETIK OG FN'S VERDENSMÅL



Saxo.com vil konkurrere med Amazon på mere end pris. Forbrugerne efterspørger, ifølge Saxo, et "højere formål". (Side 11)



KRISEMØDE I ESTLAND OM DANSKE BANKS HVIDVASKSAG



Retsudvalget i Estlands parlament vil i dag, tirsdag, holde et hastemøde om Danske Banks hvidvaskskandale i bankens estiske afdeling. (Forside, side 3)



APPLE PAY UNDER LUP HOS KONKURRENCEMYNDIGHEDER I FLERE LANDE



Betalingsløsningen Apple Pay bliver i øjeblikket set efter i sømmene af både danske og norske konkurrencemyndigheder. It-giganten forhindrer konkurrerende betalingstjenester i at få adgang til den teknologi, som løsningen er baseret på. (Side 6-7)



KATASTROFEHØST FÅR DLG TIL AT UDSKYDE INVESTERINGER



På grund af tørken er der udsigt til den mindste høst i årtier. Landbruget står til milliardtab, og den landmandsejede grovvarekoncern DLG udskyder derfor investeringer. (Forside, side 3)



ELEKTRONIKTØRKE SKABER UDFORDRINGER I DANSKE VIRKSOMHEDER



Bilindustrien støvsuger markedet for elektroniske komponenter, og det får priser og leveringstider til at skyde i vejret. Det rammer danske virksomheder. (Side 6-7)



ARBEJDSBYRDE SKABER BEKYMRING FOR TRIVSLEN I DANSKE BANK



Danske Bank har længe haft et stort omkostningsfokus. Den øverste tillidsansvarlige i banken giver nu udtryk for, at hun frygter, at det påvirker arbejdsglæden negativt. Ansatte har forladt banken som følge af øget arbejdspres, siger hun. (Side 8-9)



SAS AFLYSER NYE AFGANGE I EN SOMMER MED FORSINKELSER



Luftfartsselskabet SAS er fortsat ramt af problemer med mandskabsmangel i særligt det irske datterselskab, SAS Ireland. Det betyder flere aflysninger i en sommer, der har budt på mange af slagsen for flybranchen. (Side 10)



