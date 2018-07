Tour, krimi og lidt sødt - tv-stationer mærker også ferietid og hedebølge

Det er ikke kun landbruget, der godt kunne bruge noget af det, der oftest betegnes som dårligt vejr.



Også tv-stationerne er mærket af hedebølgen, som tilsyneladende ingen ende vil tage i øjeblikket.



Kombinationen af varme og ferietid smitter af på seertallene, som ikke syner af voldsomt meget.



Slår man f.eks. ned på en tilfældig uge i midten af marts, viste Kantar Gallups seertal, at de fire mest sete programmer i uge 11 hver især havde over en mio. seere.



I toppen lå - apropos det lige nu så fine strandvejr - Badehotellet med 1.489.000 seere.



Anden- og tredjepladsen var besat af X-factor udsendelser, mens gode, gamle Matador endnu engang gjorde sig gældende i toppen med 1.009.000 seere.



Det er et noget andet billede, der tegner sig i øjeblikket, må man sige.



Touren fylder godt



I sit vanlige mandags-bulletin om den forgangne uge kan Kantar Gallup fortælle, at kun en enkelt udsendelse - nemlig Tourens 17. etape - med 509.000 lige netop kunne kravle op over den halve million seere.



Og ser man på top-ti over sidste uges udsendelser, så tiltrak nummer ti på listen kun 354.000 danskere.



Det var i øvrigt også en Tour-udsendelse - fra studiet.



Og hvad finder vi så ellers på top-ti fra uge 30?



Ja, seks af udsendelserne med flest seere havde på en eller anden måde med Tour de France at gøre.



Og bortset fra TV2-programmet Sukkertoppen, hvor det handler om søde sager med Mette Blomsterberg som vært, så stod den ellers på krimier som Rejseholdet, Barnaby og den svenske kommisær Beck.



Men er det ikke også den slags, man har brug for i ferietiden - hvis man altså har ferie - og ser tv!?