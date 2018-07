Så er det officielt: Mest solrige juli der nogensinde er målt - og mere er på vej

De fleste har nok bemærket, at den danske sommer i år har vist sig fra den flotteste side.



Solen har braget igennem, og der har været meget lidt nedbør.



Og mandag eftermiddag kan Danmarks Metrologiske Institut (DMI) så meddele, at juli 2018 allerede nu er den solrigeste juli, DMI nogensinde har målt. Og det oven i købet inden, måneden er slut.



"Til og med søndag den 29. har Danmark fået 326 soltimer på landsplan i juli. Rekorden fra 2006 lyder - eller lød - på 321 timer. Den har vi altså allerede slået," siger klimatolog John Cappelen i en pressemeddelelse.



Juli mangler dog lidt for at være den solrigeste måned nogensinde. Den ære går til maj i år, hvor der blev målt et samlet antal soltimer på 363.



Målingerne af soltimer går tilbage til 1920.



Alle de timer, hvor mere end 80 procent af solens stråler slipper ned til jorden, tæller med - bortset fra en halv til en hel time lige efter solopgang og inden solnedgang. Hvor meget der trækkes fra, afhænger af årstiden.



Vi får nok 12 timer mere



John Cappelen forventer, at juli kommer til at sætte yderligere 12 soltimer på kontoen i løbet af de sidste to dage af måneden. Dermed ender måneden samlet på 338 soltimer.



338 timer på 29 døgn svarer til, at Danmark har fået hele 10 timer og 54 minutters sol om dagen.



Til sammenligning er normalen for hele juli 196 timer eller 6 timer og 19 minutters sol om dagen.



Samtidig med at juli sætter solrekord, ender måneden som den fjerdevarmeste juli nogensinde. Rekorden blev sat i 2006.



Men denne måned løber ikke med rekorden som den tørreste, tilføjer John Cappelen til Ritzau.



"Nedbøren i lørdags henviste faktisk juli 2018 til andenpladsen. Der faldt jo over 50 millimeter i Ribe eksempelvis, og det påvirkede altså det samlede billede," siger han.



