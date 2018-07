Det skriver medierne: Topchefernes optimisme dæmpes af truende handelskrig

Børsen



TEGLVÆRKS-DIREKTØR SLIPPER MAGTEN



For fire år siden forsøgte stifter og direktør Jørgen Strøjer Hansen første gang at slippe magten i teglværket Strøjer Tegl, men måtte opgive. Nu forsøger han igen, denne gang med sine to sønner ved roret og meget klogere på både proces og sig selv. (Forside, side 6-7)



JYSKE BANKS FILIALER FREDET FREM TIL 2021



Jyske Bank har ingen planer om at lukke nogen af bankens 98 filialer i bankens strategi frem til og med 2020. Eksperter er positive over for strategien. (Side 8)



BASISBANK-EJERS BALTISKE FLYSATS KAN LANDE PÅ BØRSEN



Basisbank-ejer Lars Thuesen købte 20 pct. af Airbaltic sidste år. Efter stærk vækst overvejes det nu, at lade det lettiske flyselskabet børsnotere. (Side 10)



REGNSKAB FRA KONKURRENT SENDTE VESTAS-AKTIEN NED



Aktienedturen fortsatte fredag for Vestas efter et fald på 4,5 pct. Det kom som en reaktion på regnskabet fra konkurrenten Siemens Gamesa. (Side 13)



IRLANDS KRISE SIKREDE DSV MARKEDSANDELE



DSV mærkede omvæltningerne fra første parket, da krisen for et årti siden sendte Irland i knæ. Men omstillingsparathed gjorde, at DSV kom styrket ud af krisen. (Side 18)



Berlingske Business



TOPCHEFERNES OPTIMISME DÆMPES AF FRYGT FOR STRID



Et stigende antal topchefer er ved at skrue ned for de positive udsigter for fremtiden i forhold til toppen i fjerde kvartal 2017. De frygter en truende handelskrig og afsmitningen fra den. Imens ser det lysere ud for forbrugernes tillid, der blandt andet får dem til at købe rejser på stribe. (Forside, side 4-5)



MT HØJGAARD SKAL SÆTTE PROP I TABSHULLERNE



Det kræver en ledelse med evne til sikker styring, når de akkumulerede underskud i entreprenørkoncernen MT Højgaard er på 2 mia. kr. Byggeri med komplicerede tekniske installationer ses som et segment med potentiale. (Side 12-13)



Jyllands-Posten Erhverv



DANSKE BANK GIVER FRIT LEJDE TIL WHISTLEBLOWER



Danske Bank tilbyder nu frit lejde til den whistleblower, der var med til at afsløre storbankens omfattende hvidvask-skandale i Estland. Den pågældende bliver løst fra sin tavshedspligt og vil frit kunne tale med tilsynsmyndighederne i både Danmark og Estland. (Forside, side 4-5)



DEN JYSKE SPAREKASSE GÅR PÅ BØRSEN I NOVEMBER



Den Jyske Sparekasse går på børsen sidst i november i år og vinker dermed farvel til 136 år som garant-sparekasse. Det har ifølge sparekassens øverste chef været en hård, men også nødvendig, rejse. (Side 6-7)



ØRSTED SATSER ALT PÅ HAVMØLLERNE



Ørsted vil nu endegyldigt satse alt på at være en grøn virksomhed, der i realiteten udelukkende producerer strøm fra havvindmøller. Det giver anledning til overvejelser, om det kan give en positiv effekt på forskellige fronter. (Side 12-13)



/ritzau/FINANS