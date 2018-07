Forbud mod lastbiler i varmen er ophævet

For at skåne asfalten på landets veje har der været forbud mod at køre med tunge lastbiler i døgnets varmeste timer fra klokken 12 til 18.



Men søndag blev spærretiden ophævet. Det skriver DR.



Spærretiden omfattede særtransporter, der for eksempel kører med vindmøllevinger. I varmt vejr kan asfalten blive blød, og når de tunge biler svinger, kan de vride asfalten op.



Det er lørdagens regnvejr og let faldende temperaturer, der har fået Vejdirektoratet til at ophæve forbuddet mod tung transport om eftermiddagen.



Ifølge områdechef Søren Andersen følger Vejdirektoratet løbende situationen - og vejret - for at vurdere, om der igen skal indføres spærretid på vejene.



/ritzau/