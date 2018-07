I Grækenland er man begyndt at tage afsked med ofrene for de voldsomme naturbrande, der tidligere på ugen hærgede nær landets hovedstad, Athen.



Lørdag har den første begravelse således fundet sted, skriver nyhedsbureauet AP. Her blev en ældre præst stedt til hvile.



Fader Spyridon Papapostolou søgte under branden tilflugt for flammerne i havet sammen med sin kone og datter, men han besvimede og druknede.



Lørdag er et tvillingpar - to niårige piger, der har været efterlyst - blevet bekræftet døde ifølge nyhedsbureauet Reuters.



Det bringer det samlede dødstal som følge af naturbrandene op på mindst 88, men mange er stadig savnet.



Søndag bliver yderligere tre omkomne stedt til hvile, hvor tre medlemmer af den samme familie bliver begravet.



- Vi vil sige vores sidste farvel til vores elskede Grigois, Evita og Andreas (..), tragiske ofrer i Mati (den græske by, hvor branden startede i mandags, red.), siger familien i en pressemeddelelse ifølge Reuters, hvor pressen bedes om ikke at komme til begravelsen.



Grækenlands premierminister, Alexis Tsipras, er blevet beskyldt for ikke at have gjort nok for at beskytte befolkningens liv under flammerne, og han tog fredag det politiske ansvar for naturbrandene.



Det var det største oppositionsparti i Grækenland, Nyt Demokrati, som torsdag kom med kritikken af premierministeren. Det skete på dagen, hvor tre dags landesorg udløb.



Oven på naturbrandene har regeringen lovet at arbejde for at minimere muligheden for at en sådan katastrofe gentager sig.



Lørdag trak den stedfortrædende borgmester i Marathon, hvor nogle af de berørte områder administreres, sig som den første fra sin post med direkte henvisning til naturbrandene, skriver Reuters.



Regeringen har en mistanke om, at den eksplosive brand, der brød ud mandag aften, var påsat.



/ritzau/