En domstol i Egyptens hovedstad, Kairo, har lørdag dømt 75 mennesker til døden for deres rolle i en større protest i 2013.



Blandt de dødsdømte er fremtrædende medlemmer af det forbudte Muslimske Broderskab. Det skriver statslige egyptiske medier.



664 andre anklagede i sagen vil få deres dom den 8. september, skriver den statslige avis al-Ahram.



Anklagerne mod de i alt 739 tiltalte spænder fra hærværk mod statens ejendom til drab.



De har ifølge anklagemyndigheden begået disse forbrydelser i forbindelse med en sit-in demonstration i protest mod militærets magtovertagelse i 2013.



Militæret afsatte i 2013 - med den nuværende præsident, Abdel Fattah al-Sisi, i spidsen - den demokratisk valgte præsident, Mohamed Mursi, efter store protester mod Mursi og Det Muslimske Broderskabs styre.



Siden militærets magtovertagelse har Mursi siddet fængslet med en dødsdom hængende over sig. Det Muslimske Broderskab er blevet stemplet som en "terrororganisation", og Sisi blev tidligere på året genvalgt med stort flertal ved et valg, der blev boykottet af oppositionen.



Blandt de hundredvis af anklagede i den igangværende masseretssag er Det Muslimske Broderskabs øverste religiøse vejleder, Mohammed Badie, og fotojournalist Mahmoud Abu Zeid.



Zeid blev anholdt, da han dækkede myndighedernes hårdhændede rydning af sit-in demonstrationen.



Det er ikke umiddelbart oplyst, om han og Badie er blandt de 75 dødsdømte lørdag.



Amnesty International betegner masseretssagen mod de 739 anklagede som "en grotesk parodi".



De 75 dødsdomme er nu sendt videre til Egyptens stormufti, som er landets øverste religiøse myndighed. Som regel godkender han domstolenes afgørelser.



/ritzau/AP