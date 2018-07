Fire mennesker er omkommet, efter at et mindre fly er fløjet ind i en gletsjer i de schweiziske alper.



Inden ulykken var flyet gået ned i 3300 meters højde i et område i kantonen Valais, hvor bjerget Dunantspitze ligger.



Flyet var et lille firepersoners fly fremstillet af den franske flyfabrikant Robin. Det var lettet fra lufthavnen i Siron på en "fornøjelsestur", meddeler politiet lørdag.



Efter at have fået melding om flystyrtet, der skete fredag, sendte den schweiziske redningstjeneste et redningshold til stedet. De fandt piloten og de tre passagerer dræbt.



- Omstændighederne omkring ulykken er endnu ikke fastslået, skriver politiet i en meddelelse.



Ofrene er endnu ikke identificeret.



Ulykken kommer efter en usædvanligt dødelig vintersæson i de schweiziske alper, hvor flere vandrere er omkommet i laviner.



