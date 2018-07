Rettet version, kl. 19.23, Ritzau meddeler, at begge danskere er fundet, derfor er hele teksten ændret til datid, ligesom overskriften også er ændret



En helikopter i Norge ledte fredag efter to danske mænd, som havde været på vandretur i Skjeggedal i Odda, der ligger sydøst for Bergen.



Det skriver Bergensavisen. De to danske turister gik fra Skjeggedal tirsdag, og skulle have været tilbage igen torsdag. Men da de ikke vendte tilbage, blev deres pårørende bekymrede.



Sidste kontakt med mændene var torsdag morgen klokken ti via en mobiltelefon, oplyser det norske politi på Twitter.



Fredag har mandskab fra norsk Røde Kors ledt efter mændene, og fredag aften oplyser politiet, at en helikopter søger efter danskerne.



I eftersøgningen havde politiet sporinger, som indikerede, at danskerne havde været i et område ved en rute mellem Skjeggedal, Mosdalsbu, til Fremsstølen og videre til Odda.



Heldigvis endte eftersøgningen efter danskerne godt. Lidt efter klokken 19 fredag oplyser norsk politi på Twitter, at danskerne er fundet gående mod Skjeggedal. Det bekræftes, at de er helt okay.