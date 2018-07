Amerikansk vindsektor i rekord i andet kvartal

Den amerikanske vindsektor boomer. Det er konklusionen på et meget aktiv andet kvartal, hvor der blev påbegyndt opførelse af nye vindprojekter og bragt projekter i fremskreden udvikling på mere end 9000 MW.



Det fremgår af en pressemeddelelse fra American Wind Energy Association (AWEA) torsdag.



Ifølge organisationen blev der i andet kvartal af 2018 påbegyndt opførelse af nye projekter svarende til 5322 MW, mens projekter i fremskreden udvikling udgjorde en planlagt kapacitet på 3901 MW. I alt 9223 MW.



Det betyder, at der lige nu er 18.987 MW under egentlig opførelse i USA, mens tallet vokser til 37.794 MW, hvis man medtager alle projekter i fremskreden udvikling. Det er aldrig nogensinde set højere i USA.



Samtidig blev der i kvartalet installeret 626 MW, hvilket får installationen indtil nu i 2018 op på 1032 MW, og dermed har man i USA også rundet et skarpt hjørne med en samlet vindkapacitet i drift på 90.004 MW. Ifølge AWEA er det nok til at forsyne 27 mio. almindelige husstande med energi om året.



"Vindkraftens jobskabende motor er netop sat op i gear. Og alle amerikanere vil drage nytte af det, efterhånden som det rekordantal vindfarme, der er under opførsel, begynder at levere nye indtægter til landområder og rimeligt prissat hjemmedyrket energi til forbrugerne," siger Tom Kiernan, administrerende direktør i brancheorganisationen.



Ifølge AWEA blev der også indgået elkøbsaftaler, såkaldte "power purchasing agreements" (PPA), for 1524 MW i kvartalet, hvilket var en stigning på 44 pct. på årsbasis.



Mere end halvdelen, 56 pct., stod store kommercielle virksomheder som Walmart, AT&T, mexicanskejede Grupo Bimbo og Merck for, mens forsyningsselskaberne tegnede sig for den resterende del. De samme forsyningsselskaber annoncerede selv opførelsen af nye projekter under direkte ejerskab svarende til 1491 MW.



/ritzau/FINANS