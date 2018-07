Det skriver medierne: Sojabønner og gas vil flyde til EU - uanset Junckers løfte til Trump

Berlingske Business



EU vil skrue op for importen af flydende naturgas og sojabønner, har EU-Kommissionens formand, Jean-Claude Junckers, lovet den amerikanske præsident, Donald Trump. Importstigningerne var dog også kommet uden Junckers hjælp. Det skriver Berlingske Business Fintech-virksomheden Hiveonline bliver første gæst i Finanstilsynets fintech-sandkasse. Blandt målene er, at tilsynet skal blive klædt bedre på til at forstå de nye teknologier. Det skriver Berlingske Business.Manglende vækst i antallet af brugere får Facebooks aktiekurs til at falde kraftigt på trods af et kvartalsregnskab med rekordresultat. Det skriver Berlingske Business Össurs kinesisk-producerede proteser og støtteskinner får ikke straftold i USA. Men firmaets fabrik i Mexico kan komme på Trumps radar, advarer analytiker. Læs artiklen her En forhandlerundersøgelse fra Carnegie var torsdag med til at skabe endnu en aktienedtur for smykkeproducenten Pandora, der i løbet af dagen faldt med over 6 pct. Læs artiklen her De største danske interesseorganisationer er overraskede over - og tilfredse med - onsdagens aftale mellem Trump og Juncker. Meget er dog stadig uklart, og konflikten kan blusse op igen. Læs artiklen her Et kraftigt stigende antal danskere ønsker at komme miljøet til undsætning, mens de jagter et afkast. Især velhavende folk putter store summer mod de såkaldte impact-investeringer, vurderer de største banker. Det skriver Finans Kampen om de danske bredbåndskunder er historisk hård, og tele- og elselskaberne presser priserne i bund for at lokke kunder i folden. Det skriver Finans /ritzau/FINANS