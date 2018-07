Hedebølgen skyller ind over landet og breder sig

Relateret indhold Tilføj søgeagent DMI Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Artikler Organisationer DMI

De høje temperaturer er ved at blive et fast syn på termometrene rundt om i landet, hvor hedebølgen har bredt sig.



Onsdag var årets første dag med landsdækkende hedebølge, der gjorde sig gældende i 51 procent af Danmark.



Men torsdag aften, efter at temperaturerne har passeret dagens højdepunkt, er meldingen, at hedebølgen er skyllet indover 80 procent af danmarkskortet.



Det meddeler Thor Hartz, der er vagthavende ved Danmarks Meteorologiske Institut, DMI.



Der er hedebølge på en lokalitet, hvis gennemsnittet af de højeste temperaturer målt på stedet de seneste tre dage er over 28 grader.



- Det gør sig altså gældende i en stor del af landet, siger Thor Hartz.



De områder, der ikke er ramt af hedebølgen, er Bornholm, Vestkysten og Nordjylland.



En hedebølge bliver omtalt som landsdækkende, så snart det gælder for 50 procent af Danmark. Den grænse blev lige passeret onsdag.



Den højeste temperatur, der er blev målt onsdag, lå på 32,6 grader i Ringkøbing-Skjern. Dermed står gårsdagens varmerekord på 33,1 grader i København stadig øverst på podiet.



- Men det har stadig været varmt, siger den vagthavende.



De høje temperaturer ventes at fortsætte fredag, hvor der ventes temperaturer mellem 27 og 33 grader.



/ritzau/