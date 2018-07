Trump truer Tyrkiet med sanktioner for fængsling af præst

Relateret indhold Artikler

USA's præsident, Donald Trump, skriver på Twitter, at Tyrkiet vil blive straffet, hvis landet ikke frigiver en fængslet amerikansk præst.



- USA vil påføre Tyrkiet store sanktioner for dets langvarige fængsling af præsten Andrew Brunson, hedder det.



Trump beskriver Brunson som en mand fra en storslået kristen familie.



- Han lider meget. Denne uskyldige troens mand bør øjeblikkeligt løslades, skriver præsidenten.



Brunson har boet i Tyrkiet i over 20 år. Han har i halvandet år været anklaget for at have støttet et fejlslagent militærkup mod præsident Recep Tayyip Erdogan i 2016. Han risikerer op til 35 års fængsel.



Trump har tidligere beskyldt Tyrkiet for at holde Brunson som "gidsel".



Brunson blev onsdag ført i retten i byen Izmir. Her valgte dommeren ikke at sende ham tilbage til fængslet. I stedet blev han sat i husarrest.



Ud over støtte til kupmagere er han også beskyldt for at sympatisere med den forbudte kurdiske organisation PKK.



/ritzau/Reuters