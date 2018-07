Relateret indhold Artikler

Alexandre Benalla, den nu fyrede, tidligere livvagt for den franske præsident, siger til den franske avis Le Monde, at han "har begået en fejl".



Benalla er blevet centrum for en skandale, der har sendt præsident Emmanuel Macron på gyngende grund. Den udspringer af en episode 1. maj, hvor Benalla optrådte voldeligt over for en demonstrant.



Macrons regering er blevet kritiseret, da det kom frem, at embedsmænd i regeringskontoret kendte til episoden og skal have forsøgt at dysse den ned.



26-årige Benalla blev i første omgang suspenderet. Men fredag fyrede Macron sin livvagt.



- Jeg føler, at jeg har gjort noget meget dumt, siger Benalla til avisen.



/ritzau/AFP