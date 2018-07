Relateret indhold Artikler

* Danske brandfolk er i juli indtil nu rykket ud til flere end 800 naturbrande.



* I juni rykkede de ud til 449 naturbrande.



* Normalt kører brandfolkene cirka 1200 gange til naturbrande på et helt år.



* Det kommunale redningsberedskab var sidste år fremme til 77 procent af alle brande og ulykker inden for 10 minutter.



* Brandfolkene nåede frem til 94 procent af brandene inden for 15 minutter.



Kilder: Beredskabsstyrelsen, Danske Beredskaber.



/ritzau/