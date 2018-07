Det skriver medierne: Hvidvaskjæger anklager ansatte i Danske Bank for at skjule lovbrud

Berlingske Business

Den omfattende hvidvask i Danske Banks filial i Estland kunne kun lade sig gøre, fordi en lang række medarbejdere konspirerede om at dække over lovbruddene. Det mener den internationalt kendte hvidvaskjæger og chef for Hermitage Capital, William Browder, der derfor har indgivet politianmeldelse til den estiske statsanklager. Det skriver Berlingske Business Pengene, stadeholderne og gæsterne forsvinder fra det københavnske madmarked Westmarket, som har indkasseret et millionunderskud. Det står så galt til, at der til trods for ledelsens optimisme er usikkerhed om, hvorvidt Westmarket eksisterer ved årsskiftet. Det skriver Berlingske Business SAS lider i den allertravleste periode af mangel på piloter, og det medfører, at SAS må aflyse flyafgange i hobetal. I modsætning til Norwegians problemer sidste år er det underleverandørerne, som ikke leverer. Det skriver Berlingske Business Det vrimler med danskdesignet tøj på Amazon. Dansk mode har taget imod giganten og er ifølge en ekspert klar til et Amazon-sats. Læs historien her Når Ørsted sælger sit danske elnet, så forsvinder statens rationale for at være aktionær i selskabet, siger politikere, der øjner en gevinst på 85 mia. kr. Læs historien her Tier 1 Assets indkøber brugte computere, tablets og mobiltelefoner, der derefter gennemgår en istandsætning. Det bidrager til, at Danmark kan opbygge en ny milliardindustri indenfor cirkulær økonomi. Læs historien her Kirk Kapitals topchef, Kim Gulstad, har som mission at investere i solide virksomheder. Indtil videre har han skåret strategien skarpere til end tidligere i pengetanken, som ejes af Lego-familiens Kirk Johansen-gren. Det skriver Finans Yusufov-banden, der oprindeligt stammer fra Aserbajdsjan, har gjort lyssky forretninger til en levevej. Blandt andet smugling af cigaretter, der ikke er betalt afgifter for. Profitten er blevet vasket hvide i Danske Bank i Estland. Det skriver Finans