Trump-stjerne i Hollywood vandaliseret på ny

Da solen onsdag stod op over Hollywood var ikke alting, som da den gik ned.



På Hollywoods "Walk of Fame", hvor store tv- og filmstjerner hyldes med deres navn i en stjerne nedfældet i fortovet, var en af stjernerne hakket til ukendelighed. Navnet i stjernen, der nu manglede, var præsident Donald Trumps.



Det skriver netmediet Hollywood Reporter på sin hjemmeside.



Det er ikke første gang, den amerikanske præsidents stjerne er blevet smadret. I 2016 tog 53-årige James Lambert Otis et bor og en økse og smadrede stjernen.



På optagelser fra ødelæggelsen af stjernen har Otis forklaret, at det var en reaktion på nogle af Donald Trumps udtalelser på videooptagelser fra tv-programmet "Access Hollywood".



Det er på de optagelser, den senere præsident kommer med kommentarer om at tage på kvinders kønsdele.



Otis erklærede sig senere skyldig i hærværk.



Ifølge Hollywood Reporter har politiet i Los Angeles anholdt en unavngiven mand, der blev beskrevet som værende som midt i 20'erne. Han har angiveligt fået en bøde.



