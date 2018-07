Tørken kan udrydde truede padder og mus

Relateret indhold Tilføj søgeagent Danmarks Naturfredningsforening Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Organisationer Danmarks Naturfredningsforening

Mens hvepse, fluer og myrer stortrives i sommervarmen, er der andre arter, som lider under mangel på vand og føde.



Det er padder som for eksempel grønbroget tudse samt hasselmus og birkemus.



Problemet er, at det er arter, som i forvejen er presset og i fare for at uddø.



- Vi frygter, at nogle af vores rødlistede arter forsvinder fra isolerede lokaliteter, siger biolog Bo Håkansson, Danmarks Naturfredningsforening.



Der er 2262 plante- og dyrearter i Danmark, som er i fare for at uddø, og som er kommet på en såkaldt rødliste.



Tørken rammer specielt de arter, der har svært ved at bevæge sig over store afstande for at finde vand og føde.



