Svenske kampfly bomber skovbrand

Relateret indhold Artikler

Det svenske militær har besluttet at optrappe kampen mod en skovbrand, der har bevæget sig ind på et militært øvelsesanlæg. Militæret har skiftet vandbomberne ud med rigtige bomber. Det skriver mediet SVT på sin hjemmeside.



- Det er et forsøg på at fjerne al ilt fra branden, og det kan kun lade sig gøre, fordi ilden har bevæget sig ind på et militært øvelsesanlæg, siger Johan Szymanski, der er chef for slukningsarbejdet i området, til SVT.



En brand nær skydebanen i Älvdalen har i to uger modstået 50 brandfolks forsøg på at slukke ilden.



I første omgang har forsøget båret frugt, vurderer Johan Szymanski. Den del af branden, som blev bombet, er gået ud.



- Vi kan også se, at brandene som findes lidt længere borte ikke er blevet påvirket negativt af bomben. Der har ikke været nogen spredning på grund af bombningen, siger han til SVT.



/ritzau/