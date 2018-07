Den russiske ambassadør i Danmark, Mikhael V. Vanin, langede tirsdag ud efter den danske regering og efterretningstjeneste. De tilslutter sig det antirussiske hysteri og kommer med russofobiske udtalelser, lyder det.



Kritikken af Danmark læner sig godt op af den linje, som Rusland har lagt over for Vesten, mener to Rusland-kendere.



Ambassadens kritik er et modsvar på en advarsel fra Lars Findsen, chef for Forsvarets Efterretningstjeneste (FE), der tirsdag advarede om mulig russisk indblanding i det kommende danske folketingsvalg.



- Eftersom der ingen forskel er på den russofobiske tilgang hos den danske regering og opposition, giver det ingen mening at blande sig i danske valg, skrev ambassaden på Twitter.



Og netop ordet russofob bruger russerne til at kortslutte debatten, mener Mette Skak, der er lektor i statskundskab ved Aarhus Universitet og Rusland-kender.



- Ordet russofobi er et af de mest brugte skældsord, som man bruger fra russisk side for at kortslutte al kritisk debat fra Rusland. Så det er meget karakteristik, siger hun.



Selv om ambassaden i svaret nægter at skulle have interesse i at blande sig i et dansk valg, er Mette Skak af en anden overbevisning. Det er på trods af, at Danmark er en mindre spiller.



- Rusland har en interesse i at blande sig i alle mulige valg, der foregår i vestlige, demokratiske, liberale systemer, for Rusland har en liberal-fjendtlig dagsorden på både hjemme- og udebane, siger hun.



Rusland-kender Flemming Splidsboel, der er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier (Diis), er enig i, at Rusland har en interesse i at blande sig i det danske valg.



- Selvfølgelig har de interesse, siger han.



Han forklarer ligeledes, at Rusland ofte bruger ordet russofobi, når der kommer kritik af Rusland.



- Der er lavet undersøgelser af brugen af ordet russofobi i de russiske statsmedier, og det er eksploderet inden for de seneste år.



- Man skal forestille sig, at de har sat sig ned og sagt, at hver gang der sker noget, hvor der er kritik, så husker de at bruge ordet russofobi, siger forskeren.



