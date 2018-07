Det skriver medierne: Investering i ferieboliger i Spanien og Frankrig stiger markant

Jyllands-Posten Erhverv



Børsen

Berlingske Business



38 pct. flere danskere ejer en bolig i udlandet end under finanskrisen. Specielt Spanien, men også Frankrig er blevet mere populært. Sverige er stadig nummer et, men væksten er størst i Sydeuropa. Det skriver Finans Økonomer er ikke bekymrede for, at økonomien bliver overophedet. Forbrugerne sparer stadig op, og de bruger pengene på oplevelser frem for store biler og dyre køkkener. Det skriver Finans.Det amerikanske og europæiske legetøjsmarked gør ondt på Lego og rivalerne i 2018. Måske kan Kina hente noget af det tabte hjem, men vækst bliver der næppe i år. Det skriver Finans Ørsted foretrækker at sælge distributionsforretningen i én stor handel, men køberne er kun interesseret i infrastrukturdelen. De kræver derfor rabat. Læs historien her Der bliver ingen prisstigninger fra den amerikanske medicinalgigant Eli Lilly, der er en af Novo Nordisks rivaler, i USA resten af året. Men prispresset er ikke forværret, vurderer analytiker. Læs historien her Det er ikke kun de nye ordrer, der tegner godt for Vestas. Fredag kom den amerikanske konkurrent GE med regnskab, hvor det fremgik, at den markant nedadgående prisspiral, der har kostet Vestas dyrt, er stoppet. Læs historien her Investorer bør indlede arbejdet med at gøre porteføljen kampklar til den næste økonomiske nedtur, vurderer aktieanalytiker Jesper Lund. Han anbefaler flere defensive end cykliske aktier, da defensive ofte holder indtjeningen i krisetid. Læs historien her Siden 2015 er antallet af produktionsvirksomheder, der bruger robotter, næsten fordoblet. Robotterne kan erstatte dele af de ansattes arbejde, men til gengæld stiller de nye krav om uddannelse til de medarbejdere, der skal betjene dem. Det skriver Berlingske Business.Ti år efter finanskrisen satte ind, er den bedste danske aktie GN Store Nord, der dengang var en kriseramt virksomhed. GN Store Nord kom igennem en omfattende og succesfuld turnaround, og en investor, der dengang købte aktier for 10.000 kr., ville i dag have mere end 120.000 kr. Det skriver Berlingske Business /ritzau/FINANS