Engang turde få røre ved en hiv-positiv eller drikke kaffe af samme kop, fordi de frygtede selv at blive smittet med den dræbende virus.



I dag kan man helt ubekymret dyrke ubeskyttet vaginalt eller analt samleje, hvis blot den hiv-positive er i daglig medicinsk behandling. Det skriver Politiken.



Det er konklusionen fra et danskledet studie, fortæller Jens Lundgren, der er klinisk professor i infektionsmedicin og mangeårig hiv-forsker ved Rigshospitalet.



- Vi kan nu helt entydigt og med dobbelt streg under facit fastslå, at velbehandlede hiv-positive ikke smitter andre, siger han til avisen.



Lundgren står i spidsen for det danskledede internationale forskerhold, der onsdag præsenterer Partner2-studiet på Verdens AIDS Konferencen i Amsterdam.



Forskerne har fulgt 972 bøssepar, hvor den ene har været hiv-positiv og i behandling, mens den anden har været hiv-negativ.



De kommer fra 14 forskellige lande og er blevet fulgt af forskerne fra 2010 til 2018. Her er der registreret i alt 74.567 anale samlejer mellem parrene, hvor der ikke har været brugt kondom.



Det har ikke ført til én eneste smitte med hiv-virus fra en ellers hiv-positiv partner.



Mindre studier er tidligere nået frem til samme resultat. Men de har ikke været lige så solide i materialet som studiet fra Rigshospitalet.



Det er netop omfanget og konklusionen, der ifølge Andreas Gylling Æbelø, der er direktør i Aids-Fondet, der gør det epokegørende.



- Studiet er en milepæl og et frihedsbrev til alle mennesker med hiv. De kan nu leve et lige så normalt liv som alle os andre, hvis blot de tager deres daglige medicin.



- Hverken de hiv-positive, deres partnere eller nogen som helst andre skal frygte, at de smitter, siger han til Politiken.



Hvert år får omkring 200 danskere konstateret hiv.



/ritzau/