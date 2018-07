Ivanka Trump lukker sit tøjfirma

Det tøjfirma, der er ejet af den amerikanske præsidentdatter og -rådgiver Ivanka Trump, lukker.



Det bekræfter en talsmand tirsdag aften dansk tid, skriver blandt andre nyhedsbureauerne Reuters og AFP.



- Mit fokus i den forudsigelige fremtid vil være på det arbejde, jeg laver her i Washington, siger Ivanka Trump ifølge Reuters gennem en talsperson fra firmaet.



Lukningen af mærket, der bærer Ivanka Trumps eget navn, sker, et år efter at hun indtog rollen som rådgiver i det Hvide Hus og distancerede sig fra firmaets daglige drift.



Præsident Donald Trumps ældste datter er tidligere blevet kritiseret i forhold til sit arbejde i forretningsverdenen og sit virke som rådgiver. Kritikere mente, at det kunne skabe interessekonflikter i forhold til hendes tøjfirma.



- Efter 17 måneder uden en tidshorisont for at vende tilbage, tog Ivanka den svære beslutning for at være retfærdig over for firmaets partnere og medarbejdere, at forretningen skulle lukkes, siger talspersonen i en udtalelse.



Siden hendes far blev indsat som præsident, har flere store butikskæder droppet at sælge hendes sko, tasker, tøj og tilbehør.



Sidste år droppede Nordstrom-forretningen og afdelinger i Neiman Markus begge at sælge Ivanka Trumps produkter.



Grunden var ifølge nyhedsbureauet AP, at varerne solgte skidt, efter at aktivister havde presset forretningerne for at få dem til at stoppe med at handle med Trump-familien.



Tidligere på måneden brød detailhandleren Hudson Bay også med "Ivanka Trump"-mærket.



/ritzau/