Der registreres stadig flere drab på miljøaktivister, viser en årlig rapport fra den britiske miljø- og klimaorganisation Global Witness.



Sidste år blev 207 aktivister ifølge Global Witness dræbt.



Det er det højeste registrerede antal, siden den britiske organisation begyndte sin optælling i 2002.



Særligt Syd- og Mellemamerika er farlig for aktivister med 57 drab i Brasilien, 24 i Colombia og 15 i Mexico.



Filippinerne slog rekord for et asiatisk land med 48 drab.



I Afrika blev 19 dræbt. 12 af dem var i DRCongo, hvor de fleste er blevet dræbt i forsvaret af dyr eller landområder mod krybskytter eller illegal mineaktivitet.



