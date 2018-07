Skovbrandene nær den græske hovedstad, Athen, har kostet 50 mennesker livet.



Det oplyser Røde Kors og den græske viceborgmester i havnebyen Rafina, Kokkolis, ifølge nyhedsbureauet dpa.



26 personer er tirsdag morgen fundet døde ved Rafina, hvilket mere end fordobler det tidligere dødstal efter skovbrandene.



Ifølge nyhedsbureauet AP kan de græske sundhedsmyndigheder tirsdag morgen ikke umiddelbart bekræfte det øgede antal døde, da de fundne lig endnu ikke er blevet bragt til hospitalet.



24 personer har derudover mistet livet andre steder i området, hvor brandene nær Athen har raseret. Hovedparten af dem er fundet ved kystbyen Mati.



Ifølge Dimitris Tzanakopoulos, der er talsmand for den græske regering, blev de fleste ved Mati fundet omkomne i deres hjem eller i biler.



- Det er her, at fleste er døde og sårede. Folk, som ikke nåede at flygte, blev fanget i deres hjem eller i deres biler, siger talsmanden.



Det er tidligere blevet oplyst, at over 100 er kommet til skade, og flere er i kritisk tilstand. Det har en talsmand for den græske regering oplyst natten til tirsdag ifølge flere internationale nyhedsbureauer.



To store skovbrande har siden mandag aften raseret på hver sin side af Athen. Flammerne har sendt mange mennesker på flugt og ødelagt mere end 100 huse.



Premierminister Alexis Tsipras har ifølge nyhedsbureauet dpa antydet, at branden kan være påsat.



- Vi kæmper mod noget, der er helt ude af proportioner, sagde han mandag.



Mandag oplyste myndighederne i hovedstaden, at de to skovbrande var ude af kontrol, og der blev erklæret undtagelsestilstand i området.



Den første brand brød ud i en fyrretræsskov tæt ved kystbyen Kineta, der ligger 50 kilometer vest for Athen. Den anden store brand brød ud mandag eftermiddag i Penteli-området nordøst for Athen.



/ritzau/