Trump langer atter ud efter Jeff Bezos

Relateret indhold Artikler

Verdens mest magtfulde mand har igen rettet skytset mod verdens rigeste.



Det er USA's præsident, Donald Trump, som atter på Twitter kritiserer The Washington Post og Amazon, der begge kontrolleres af verdens for tiden rigeste mand, Jeff Bezos.



- The Amazon Washington Post er gået amok mod mig lige siden de tabte internetskattesagen i USA's højesteret for to måneder siden. Næste i rækken er U.S Post Office, som de bruger, for en brøkdel af omkostningerne, som deres bud for en STOR procentsats af deres pakker..., skrev præsidenten på sin Twitter mandag.



Trump har tidligere kritiseret Amazon for ikke at betale nok for at få bragt sine pakker ud i USA via landets statsejede postvæsen.



Og meldingen blev fulgt op kort efter med en beskyldning om, at avisen blot er en lobbyist for Amazon.



- ... i mine øjne er The Washington Post intet mere end en dyr (avisen taber en formue) lobbyist for Amazon. Bruges den som beskyttelse mod en konkurrencesag, som mange føler, burde blive rejst?



ARTIKEL OM NORDKOREA



Præsident Trumps to tweets var uden dokumentation for beskyldningerne, og præsidenten har tilsyneladende misforstået Amazons rolle i den sag, som USA's højesteret for nyligt afgjorde.



Domstolen slog i juni fast, at delstaterne kan afkræve moms på salg fra internetselskaber fra andre stater, men Amazon har selv "frivilligt" siden 2012 opkrævet og betalt moms i 45 af USA's stater. Amazon var således ikke en part i sagen. Samhandelspartnere, som sælger over Amazons platform, opkræver dog ikke i samme udstrækning moms fra kunderne.



Ifølge Bloomberg News kommer Trumps kritik mandag i kølvandet af en artikel i The Washington Post om Trump-administrationens overvejelser omkring Nordkorea, hvor Trump efter sigende skulle være utilfreds med tempoet i forhandlingerne.



Før de to tweets om Amazon og The Washington Post påpegede præsidenten da også på Twitter, at Nordkorea ikke har affyret et testmissil i ni måneder eller gennemført atomprøvesprængninger - til glæde for Japan og "hele Asien". Trumps tweet slog derfor fast, at han er "meget glad" og altså ikke utilfreds.



VILLE SENDE TRUMP UD I RUMMET



Donald Trumps tweets sendte kortvarigt aktien i Amazon ned. Den faldt så meget som 2,4 pct., men har siden rettet sig og ligger i minus med 0,7 pct.



Investorerne frygter, at præsidentens negative syn på The Washington Post og på Jeff Bezos, der før præsidentvalget i 2016 tweetede, at han ville sende Trump ud i rummet i en af sine raketter, kan påvirke Amazons forretning.



Administrationen kan eventuelt angribe Amazon gennem en konkurrencesag, som dog vil være langvarig og besværlig, ligesom man kan lægge pres på postvæsenet for at hæve priserne. U.S Postal Service har dog afvist, at man skulle tabe penge på kontrakten med Amazon, da dette ville være ulovligt. Og regeringen kan reelt også modarbejde Amazons ambitioner om at få tildelt flere regeringskontrakter.



Amazons grundlægger, Jeff Bezos, rundede med en stigning i Amazons aktiekurs i sidste uge for første gang endnu et skarpt hjørne for "verdens rigeste", da hans nettoformue ifølge Bloomberg News oversteg en samlet værdi på 150 mia. dollar - som den første nogensinde.



Bezos' nettoformue var dermed cirka 55 mia. dollar større end nummer to på listen, som er Microsofts grundlægger, Bill Gates.



/ritzau/FINANS