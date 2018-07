Læger uden Grænser: Nigerianere er fanget i elendighed

Relateret indhold Artikler

Selv om forholdene for de internt fordrevne i Nigeria ifølge Læger uden Grænser minder om de første skridt i en nødsituation, har den stået på længe.



Det får Luis Eguiluz, der er organisationens landechef, til at efterspørge mere hjælp i den nordøstlige del af landet.



- Situationen vil formentlig fortsætte i lang tid. Enhver indsats og enhver støtte til denne befolkning vil blive budt velkommen, siger han.



Landechefen fortæller, at flere hundredtusinder flygtninge er fanget i elendighed og lever under barske forhold som ofre for en konflikt, der har stået på i flere år.



Organisationen henviser til en FN-opgørelse, der viser, at der skal være 1,7 millioner mennesker internt fordrevet i landet på grund af den øgede vold fra Boko Haram og andre militante grupper.



De ankommer til lejre og midlertidige byer, hvor der er meget lidt kapacitet til at tage mod flere.



De mange internt fordrevne mangler både vand og madrationer. Men også lægehjælp og psykologisk hjælp er en mangelvare i området.



- En stor del af befolkningen er blevet udsat for vold, mange kvinder er blevet misbrugt seksuelt, fortæller han.



De er traumatiserede, når de ankommer til hospitalerne, fortæller han. Men ifølge ham handler det ikke kun om overlevelse.



- Det handler også om folks værdighed. Mange steder er der ikke nok vand. Det betyder, at folk ikke har kunne tage bad i månedsvis.



- Det skaber ikke kun sundhedsproblemer, som vi ser på vores hospitaler, det er også noget, der støder folks værdighed, siger han.



Læger uden Grænser betegner konflikten som den ældste mellem ikke-statslige militære grupper og militæret.



Organisationen er til stede i det nordøstlige Nigeria. Her driver indsatsen klinikker og 10 hospitaler på forskellige steder på tværs at staterne Borno og Yobe.



