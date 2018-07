Sommervarmen giver ekstremt mange hvepse

Den varme sommer skaber optimale betingelser for hvepse, og det giver travlhed hos skadedyrsbekæmpelse.



- Det er et ekstremt hvepseår. I de 40 år, jeg har været i branchen, har jeg aldrig oplevet noget lignende, siger Claus Schultz, formand for Brancheforeningen for Skadedyrsfirmaer.



Problemet er ifølge formanden, at varmen kom tidligt. Det betød, at hvepsenes ynglesæson gik i gang tidligere end normalt.



Claus Schultz anslår, at hvepsebestanden er 10-15 gange større end normalt for årstiden.



Hvepseplagen er så stor, at flere af foreningens medlemsfirmaer har udskudt sommerferien.



Også fluer og myrer har ekstra gode betingelser i varmen.



