Det skriver medierne: Spekulanter bygger løs uden at have lejere på hånden

Spekulative erhvervsbyggerier skyder op i hovedstaden, uden at investorerne har lejere på hånden. Spekulationsbyggeri i den stil er ifølge PFA ikke set i 10-15 år , og det får danske pensionskasser til at sige fra. Det skriver Finans Ser man bort fra de største børsnoterede selskaber, er antallet af topchefer med udenlandsk pas faldet de seneste fem år. Det skriver Finans.Omkostningerne faldt ikke så meget som ventet, da det sidste år blev forbudt at opkræve særlige gebyrer af investorerne i fonde, der bliver brugt i bankernes plejeprodukter. Det skriver Finans Startup-virksomheden Omnio, der har tidligere Mærsk-folk som bagmænd, har indgået et partnerskab med Intel. Selskabet har udviklet software, der nemt kobler maskiner på internet of things. Læs historien her Større vindmøller på havet betyder, at der skal bruges flere ressourcer på at holde møllerne ved lige. Men nu har Ørsted fundet en løsning ved brug af droner. Læs historien her Serenergy, der laver brændselsceller, lander endnu et stor underskud. Ejeren skærer til og fyrer 40 i Aalborg, mens stifterne har forladt deres direktørposter. Læs historien her Stort prispres i vindmølleindustrien gør ondt på Hydratech, der leverer til blandt andet Vestas og Siemens. Selskabet lander igen stort minus. Læs historien her Et kollaps i brexitforhandlingerne kan koste Danmark 1 pct af BNP, vurderer IMF. Samtidig kræver den britiske premierminister, Theresa May, at EU opbløder forhandlingslinjer. Læs historien her Efter det første overskud oven på fem hårde år satser man på at gøre Bang & Olufsen til et topluksus-varemærke. B&O Play har skabt vækst og åbnet nye salgskanaler med adgang til unge forbrugere. Men aktien er godt betalt. Det skriver Berlingske Business./ritzau/FINANS