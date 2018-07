Mens tørken og omskiftelige vind har gjort sit til at sprede de mange skovbrande i Sverige, tyder det også på, at flere af brandene kan have været påsatte.



Det svenske politi efterforsker 15 brande, som skal være blevet påsat i Västmanland-byen Arboga. Det oplyser politiet til det svenske medie SVT.



– Vi vil gerne have tip om brandene, siger pressetalsmand Daniel Wikdahl til mediet.



Allerede fredag indledte det svenske politi en efterforskning af syv mulige påsatte brande. Men byens brandvæsen måtte rykke ud igen natten til lørdag til i alt yderligere otte brande, som menes at være påsatte.



Brandene er alle startet mindre end én kilometer fra hinanden.



SVT skriver, at politiet har gjort fund, der tyder på, at brandene er stiftet af én eller flere gerningspersoner.



Brandvæsnet har relativt let kunnet slukke brandene, og derfor har politiet afvist, at der sendes forstærkninger til området.



- Det har vi ikke ressourcer til nu, men vi forsøger at sikre Arboga, der er altid et nærpoliti der, siger Daniel Wikdahl.



Sverige er lige nu hårdt plaget af skovbrande. Ifølge det svenske beredskab, er der lørdag morgen meldinger om 44 brande. Flere af dem er ikke under kontrol.



Brandvæsnet frygter, at et tordenvejr kan føre til nye brande i løbet af dagen.



/ritzau/NTB