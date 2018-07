Det sker i dag: Regnskab fra selskabet bag Google

Nyt fra selskabet bag Google

Googles moderselskab Alphabet kommer med regnskab for 2. kvartal 2018. I den seneste tid har Alphabet-aktien været ramt af kursfald efter nyheden om, at EU´s konkurrencekommissær, Margrethe Vestager, uddeler en rekordstor bøde til virksomheden. Bøden gives, fordi EU mener, at Google misbruger sin dominerende position på markedet med det mobile styresystem Android.



Ryanair-regnskab efter sommer med strejker

Belgiske, spanske og portugisiske ansatte hos lavprisselskabet Ryanair har varslet strejker i protest mod lønvilkårene, og det fik i sidste uge virksomheden til at skrive på Twitter, at man forventer at aflyse 600 flyafgange. Denne sommer har allerede budt på aflysninger som følge af en strejke blandt Ryanairs irske piloter. I dag får vi mere at vide om, hvordan det går med virksomheden, når det seneste kvartalsregnskab kommer på gaden.



Flere udenlandske regnskaber

Dagen byder også på regnskab fra Mærsk-rivalen Hutchison, legetøjsproducenten Hasbro, olieselskabet Halliburton og elektronikkoncernen Philips.



Nøgletal fra USA og Europa

Fra USA kommer nye tal på salg af eksisterende boliger, og fra eurozonen kommer foreløbige tal på forbrugertilliden.