Svenskerne kæmper fortsat med massive skovbrande, og Danmark sender søndag endnu flere brandfolk afsted for at hjælpe.



Det oplyser Beredskabsstyrelsen.



Torsdag blev 27 danske brandmænd sendt til Ljusdal nord for Stockholm, hvor nogle af de værste brande er. Men søndag sender Beredskabsstyrelsen yderligere to enheder med brandfolk mod de svenske skove.



Sektionschef Martin Vendelbo fra det danske beredskab i Sverige fortæller, at svenskerne har ønsket, at danskerne fortsat hjælper til.



Den ene enhed skal mandag afløse den oprindelige enhed, som blev indsat torsdag. Den anden er en helt ny enhed, der har yderligere udstyr med til de hårdest ramte områder.



- Jeg har gået og noteret mig nogle ting, som jeg kan mærke, at der er efterspørgsel på. Vi tager nogle flere strålerør og slanger med, siger Martin Vendelbo.



Den enhed, som skal afløse, bliver sendt med bus fra Hedehusene søndag morgen, mens enheden med ekstra udstyr kører fra samme sted søndag eftermiddag.



- Vi arbejder på at sende dem op med en turistbus for at de ikke skal køre. Det har nemlig været en udfordring, at de har været rimelig trætte efter rejsen, siger Martin Vendelbo.



Først var det planen, at de 27 danske brandmænd skulle være i Sverige i tre døgn. Men fredag eftermiddag lyder meldingen, at danske enheder vil fortsætte arbejdet frem til slutningen af næste uge.



Nogle af de 27, der blev sendt afsted torsdag, vil gerne blive i Sverige, mens andre bliver skiftet ud. Derfor vil antallet af svenske brandmænd i Sverige fortsat være nogenlunde det samme eller lidt større.



Ifølge den seneste opdatering fra SOS Alarm er der fredag eftermiddag klokken 15.30 samlet 61 naturbrande. Det er både skovbrande og brande på marker.



Fredag morgen lød det i opgørelsen, at der var 52 brande.



Marcus Årskog, der er talsmand for det svenske beredskab, udtaler fredag eftermiddag, at fire af brandene er så voldsomme, at de ikke kan slukkes i øjeblikket.



- De har vokset sig så store, at vi ikke kan slukke dem nu. Men vi kan arbejde med at begrænse dem, så de ikke spreder sig til byer, siger han til nyhedsbureauet TT.



/ritzau/