To tidligere handlere fra de to storbanker Barclays og Deutsche Bank står over for fængselsstraffe for at manipulere med den såkaldte Euribor-rente, som bankerne betaler for at låne penge af hinanden.



Det skriver Bloomberg News.



Det drejer sig om Christian Bittar, der har fået fem år og fire måneder i fængsel, og Philipe Moryoussef, der af anklagere beskrives som "mastermind" i at manipulere markedet, er blevet dømt til otte års fængsel. Det er en dommer i retten i London, der har afsagt dommene.



Bittar og Moryoussef beskrives af Bloomberg News som venner, der ferierede sammen og tjente millioner ved at koordinere derivathandler. Men deres veje skiltes, uger forinden retssagen startede tidligt i april.



Bittar erkendte sig skyldig i svindlen, mens Moryoussef havde forladt London, da han ifølge Bloomberg News har sagt, at han ville forsøge at undvige det britiske retssystem. Han blev dømt in absentia, der betyder, at han blev dømt uden selv at være til stede i retten.



Christian Bittar indvilligede i at betale 3,3 mio. pund i omkostninger og bøder, og dommeren overvejede ifølge Bloomberg News at idømme ham ni års fængsel, men reducerede straffen, da han indrømmede sin skyld.



Deutsche Bank og Barclays er blandt de finansinstitutioner, som har betalt mere end 9 mia. dollar i bøder i USA og Storbritannien for dårlig opførsel.



/ritzau/FINANS