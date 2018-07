Det skriver medierne: Nye kunder strømmer til Danske Bank trods hvidvasksag

BØRSEN



DANSKE BANK VINDER KUNDER TRODS SAG OM HVIDVASK



Danske Bank høstede massive tæsk på aktiemarkedet efter et skuffende halvårsregnskab. Aktien blev sendt ned med 9,1 pct. svarende til 16 mia. kr., da selv mindre skuffelser fører til kursklø. Men midt i mørket kan banken glæde sig over et stigende antal privatkunder trods den kontroversielle sag om hvidvask. (Forside, side 6-7)



VENTETID PÅ POSTNORD-REDNINGSPLAN HAR KOSTET



Administrerende direktør for Postnord Danmark Peter Kjær peger på, at det har været dyrt for statsselskabet at afvente afklaring om finansiering og godkendelse af spareplan. (Side 8)



NORDJYSKE STADSING TABER PUSTEN



Det nordjyske rengøringsfirma Stadsing, der sidste år blev solgt for et stort millionbeløb, har tabt pusten. Tab af kontrakter for et trecifret millionbeløb gør indhug i indtjeningen. (Side 11)



EU KRÆVER REKORDBELØB I SIN TREDJE SAG MOD GOOGLE



Teknologigiganten Google har forhindret fair konkurrence og skal betale rekordbøde, vurderer EU's komkurrencekommisær, Margrethe Vestager. Afgørelsen skader selskabets forretningsmodel, siger Googles topchef. (Side 14)



BERLINGSKE BUSINESS



HVIDVASK-BOD FRA DANSKE BANK FÅR KØLIG MODTAGELSE



Danske Bank vil donere en eventuel indtjening fra hvidvask i Letland til "samfundsgavnlige formål". Men det er ikke banken, der bestemmer, hvad der skal ske med penge, der er tjent uretmæssigt, lyder reaktionen fra politisk hold. Analytiker er overrasket over timingen og ser en presset ledelse forsøge at skabe ro. (Forside, side 4-5)



TOPCHEF I DANICA PENSION STOPPER



Efter at have været med til at gennemføre købet af SEB Pension i slutningen af 2017 stopper Per Klitgård som topchef for Danica Pension ved udgangen af september. (Side 3)



SVAGT REGNSKAB SÆTTER DANSKE BANK UNDER PRES



Næsten alle regnskabsposter skuffede, da Danske Bank onsdag fremlagde de tørre tal for årets første seks måneder. Der er skabt usikkerhed om bankens bundlinje ved årets afslutning, og det sender aktien i frit fald. (Side 6)



EKSPERT TVIVLER PÅ AT TDC FÅR FULD GEVINST AF SALG



Det bliver ikke nødvendigvis så nemt, som Telia og TDC siger, at få godkendt, at Telia køber TDC ud af Norge for 16,5 mia. kr. (Side 7)





JYLLANDS-POSTEN ERHVERV



DANSK ØKONOMI STORTRIVES TRODS VOKSENDE TRUSLER FRA UDLANDET



Der er stadig god fart på store dele af dansk økonomi, viser beregninger. Men problemerne hober sig op fra udlandet, og truslen fra en eskalerende handelskrig får økonomer til at råbe vagt i gevær. (Forside, side 6-7)



AMBU, VESTAS OG GENMAB MASER SIG IND I GLOBAL ELITE



I alt otte danske virksomheder er kommet med på listen over de 500 mest værdiskabende virksomheder i verden. Ikke mindst kursstigninger gør, at blandt andet Ambu, Vestas og Genmab trækker Danmark til tops. (Side 3)



DANSKE BANKS CHEF VIL IKKE SPEKULERE I FREMTID EFTER OPRYDNING



Thomas F. Borgen har sagt, at han bliver i banken for at rydde op efter hvidvaskskandalen. Hvad der sker derefter, vil han ikke udtale sig om. (Side 4)



POSTNORD LEVERER KÆMPE UNDERSKUD



Som ventet kom Postnord ud af andet kvartal med et kæmpe minus på 900 mio. svenske kr. på kontoen. Det skyldes primært gennemførslen af en stor spareplan, men også at særligt svenskerne sender færre breve. (Side 5)



INTERNATIONALE MEDIER:



FINANCIAL TIMES (WWW.FT.COM)



ALCOA NEDJUSTERER GRUNDET TOLDTAKSTER



Alcoa har sænket helårsindtjeningsforventningerne på grund af Donald Trumps takster på importeret aluminium, højere energiomkostninger og andre driftsmæssige konsekvenser. Det sender aktien mere end 5 pct. ned i eftermarkedet.



GOOGLE BEBREJDER BRUXELLES EFTER 4,3 MIA. EURO ANDROID-REKORDBØDE



Google anklager Bruxelles for at forsøge at ødelægge den lukrative forretningsmodel for smartphones og andre mobile enheder, og selskabet overvejer at anmode om juridisk beskyttelse mod EU's rekordbøde på 4,3 mia. euro.



MORGAN STANLEY AFSLUTTER FORRYGENDE WALL STREET-REGNSKABSSÆSON



Morgan Stanley afsluttede den amerikanske bank-regnskabssæson med 39 pct. stigning i fortjenesten i et kvartal, hvor Wall Streets fem største institutioner samlet set tjente 5 mia. dollar mere end samme periode sidste år.



WALL STREET JOURNAL (WWW.WSJ.COM)



SAMSUNG VIL LANCERE TELEFON MED FOLDBAR-SKÆRM NÆSTE ÅR



Samsung Electronics planlægger at introducere en smartphone med foldbar skærm i starten af næste år. Verdens største telefonproducent øjner en mulighed for at få gang i den skrumpende smartphone-forretning.



AUTOINDUSTRIEN VIL HAVE DET HVIDE HUS TIL AT DROPPE TAKSTER



Bilproducenter, reservedelsleverandører og forhandlere går sammen for at få Trump-administrationen til at droppe forslag om at lægge takster på op til 25 pct. på køretøjer og komponenter importeret til USA. De peger på, at regeringens handelspolitik vil give bagslag og føre til højere priser og tab af job.



GOOGLE RAMT AF REKORDHØJ 5 MIA. DOLLAR EU-BØDE I ANDROID-SAG



EU langer en rekordbøde ud til Alphabets Google på 5 mia. dollar. Det kan løsne virksomhedens greb om selskabets største vækstmotor – mobiltelefoner. (GOOGLE HIT WITH RECORD $5 BILLION EU FINE IN ANDROID CASE)



THE NEW YORK TIMES (WWW.NYT.COM)



TEGN PÅ HANDELSKRIGEN SPREDES DA USA UNDERSØGER URANIMPORT



Trump-administrationen oplyste onsdag, at der påbegyndtes en undersøgelse af importen af uran. Det åbner muligvis endnu en front i en ekspansiv handelskrig, der har rystet alliancer med lande rundt om i verden.



THE TIMES (WWW.THETIMES.CO.UK)



GOOGLE RAMT MED REKORDBØDE PÅ 4,3 MIA. EURO



Google fik en bøde på rekordhøje 4,3 mia. euro fra Europa-Kommissionen, hvilket får koncernchefen til at advare om, at Google måske vil tvinge Samsung, Huawei og andre til at betale for brug af Android-software og dermed potentielt øge prisen for smartphones og tablets.



THE DAILY TELEGRAPH (WWW.TELEGRAPH.CO.UK)



TALKTALK-FORMAND OVERLEVER GENERALFORSAMLINGSSTEMME DA AKTIONÆRERNE IGNOREREDE ADVARSLER



Mobilselskabet TalkTalks formand, Sir Charles Dunstone, kunne forlade den årlige generalforsamling uden skrammer, da næsten alle investorer ignorerede kritik fra indflydelsesrige kampagner om at stemme ham ud.



THE GUARDIAN (WWW.GUARDIAN.CO.UK)



DONALD TRUMP KAN KVÆLE DET GLOBALE OPSVING



En betydelig del af den globale vækst er drevet af Kina og USA, og den trues af en eskalerende handelskrig. Trump-administrationen har indført importtold på stål, aluminium og en bred vifte af kinesiske varer og overvejer yderligere afgifter på biler fra Europa og resten af verden, mens genforhandlingen af Nafta er stoppet. Risikoen for en fuldskala handelskrig stiger.



THE INDEPENDENT (WWW.INDEPENDENT.CO.UK)



RYANAIR-STREJKE AFLYSER 50.000 KUNDERS FLY TIL SPANIEN OG PORTUGAL



Sommerferiefly for mere end 50.000 passagerer i højsæsonen er aflyst, da Ryanair har annulleret "op til 300" flyafgange som svar på en koordineret 48 timers strejke hos kabinepersonale i Belgien, Portugal og Spanien. Personalet er utilfreds med løn- og arbejdsforhold.



FRANKFURTER ALLGEMEINE (WWW.FAZ.NET)



COMMERZBANK BLIVER PARTNER TIL KINAS STØRSTE BANK



Kinas milliardprojekt med en "ny silkevej" er attraktiv for investorerne. Ifølge oplysninger fra kilder ønsker Commerzbank at sikre sig et stykke af kagen og indgår et partnerskab med ICBC.



SOUTH CHINA MORNING POST (WWW.SCMP.COM)



AIRBUS OG BOEING SKJULER IDENTITETEN PÅ KINESISKE KØBERE, DA HANDELSKRIGEN SKABER ET MINEFELT FOR INTERNATIONALE VIRKSOMHEDER



Airbus og Boeing sætter ikke navn på de kunder, der har lagt multimilliard dollarordrer, da handelskrigen mellem USA og Kina har skabt et minefelt for virksomheder, som driver forretning i begge lande.



DAGENS INDUSTRI (WWW.DI.SE)



REGNSKABSSÆSONEN GIVER HISTORISK KURSDRAMA



Stockholmsbörsen og de store virksomheder er lige nu midt i en af de mest vilde, hysteriske og hvirvlende regnskabssæsoner i historien. Det kan også gå hen og blive den bedste.



DAGENS NÆRINGSLIV (WWW.DN.NO)



DANSKE BANK-TOPCHEF THOMAS BORGEN HAR TILBUDT AT GÅ AF EFTER HVIDVASKSAG



Danske Banks administrerende direktør, Thomas Borgen, har gennem det sidste år været igennem en hvidvaskskandale og har endda overvejet sin egen stilling. "Bestyrelsen har ønsket, at jeg tager ansvar for at komme igennem denne sag", siger han til DN i København.



/ritzau/FINANS